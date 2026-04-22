22 апреля 2026 в 11:56

Раскрыта судьба жильцов дома в Курске после падения БПЛА

Жители поврежденного ударом БПЛА дома в Курске вернулись в свои квартиры

Александр Хинштейн
Жители многоэтажного дома в центре Курска, эвакуированные после падения украинского беспилотника, уже вернулись в свои квартиры, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Хинштейн. Дрон рухнул прямо во дворе жилого здания, из-за чего экстренным службам пришлось вывести в безопасную зону 36 человек, включая девять детей.

В результате инцидента обломки аппарата повредили крышу многоквартирного дома, а место происшествия было оперативно оцеплено специалистами. Глава региона лично проконтролировал ситуацию.

В настоящий момент люди возвращаются домой, уже вернулись. Что касается незначительных повреждений, с алгоритмом решения этого определились, жители теперь об этом тоже знают, до 7 мая все будет сделано, — подчеркнул Хинштейн.

Власти уже приступили к оценке ущерба и подготовке ремонтных бригад для восстановления кровли. Вопрос обеспечения безопасности жильцов и оказания им необходимой поддержки остается на особом контроле администрации области. Ситуация в центре города остается стабильной, все инженерные коммуникации дома работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Из-под обломков извлекли тела двух человек — 12-летней девочки и ее бабушки. На месте работают оперативные службы.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

