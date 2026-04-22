22 апреля 2026 в 13:14

ЕС принудит Венгрию в особой форме объявить решение по кредиту Киеву

Венгрия обязана будет предоставить письменное обоснование своей позиции относительно выделения кредита Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. По данным журналистов, речь идет о специальной процедуре утверждения сделки.

Издание уточняет, что одобрение финансового соглашения будет запрошено именно в письменной форме. Это означает, что делегации стран-членов ЕС должны будут изложить любые возможные возражения в письменном виде в установленный срок, причем отсутствие возражений автоматически приравнивается к одобрению.

Со ссылкой на дипломатов Politico поясняет, что данная процедура призвана вынудить Венгрию к явному нарушению молчания, если она намерена сохранить свою оппозицию по вопросу кредитования. Иными словами, Будапешту придется активно заявить о несогласии, а не просто игнорировать вопрос.

Постоянные представители стран Евросоюза планируют в среду на заседании в Брюсселе утвердить кредит для Украины в размере €90 млрд. Этот кредит, который последнее время блокировала Венгрия, будет предоставлен под гарантии бюджета Евросоюза.

Ранее глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Киеву €90 млрд, если будет возобновлена прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». По словам чешского министра, речь также идет о введении новых санкционных ограничений против России.

