22 апреля 2026 в 11:02

«Запретить все, кроме ЛГБТ»: Дуров публично высмеял двойные стандарты ЕС

Дуров осудил требование ЕС к Венгрии отменить запрет на ЛГБТ-контент для детей

Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал требование Евросоюза к Венгрии отменить запрет на демонстрацию ЛГБТ-контента (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) детям. В соцсети X он обратил внимание, что при этом содружество хочет полностью запретить подросткам пользоваться соцсетями. После этого американский миллиардер Илон Маск сделал репост его комментария.

Значит, ЕС хочет запретить подросткам пользоваться соцсетями, кроме ЛГБТ-контента? Какой специфический способ «защиты детей» в интернете, — написал Дуров.

Ранее Еврокомиссия заявила, что введенный в Венгрии запрет на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних якобы «нарушает права человека». По мнению Брюсселя, венгерский закон будто бы дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и идет вразрез с ценностями ЕС. В связи с этим ЕК решила подать иск против Будапешта в Суд ЕС.

До этого Министерство образования США подвергло резкой критике школы Калифорнии, которые, по данным ведомства, скрывали от родителей факты смены пола их детьми. Чиновников обвинили в пособничестве «гендерным переходам» и разработке схем утаивания информации.

