22 апреля 2026 в 14:29

Бородин вступился за Пугачеву, у которой нашли миллионы на счетах в РФ

Бородин: Пугачева имеет все законные основания зарабатывать в России

Виталий Бородин
Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала СВО, имеет все законные основания иметь заработок в стране, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он ответил на вопросы журналистов у Пресненского суда Москвы (временно находится в здании Измайловского суда), где должны пройти слушания по его иску к артистке, передает корреспондент NEWS.ru.

Пугачева в нашей стране продолжает зарабатывать деньги, несмотря на то, что проживает в странах НАТО, и у нее здесь есть подушка безопасности. <...> В принципе, для ее ситуации это нормально, — отметил он.

Бородин указал, что Пугачева не признана в России иностранным агентом. Он также обратил внимание, что власти страны не вводили против нее санкции и не возбуждали в ее отношении уголовные дела.

У нее есть все законные основания для заработка в нашей стране. Закон никакой она не нарушает, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Пугачева внесла около 120 млн рублей на счета в российских банках с начала проведения спецоперации. 77-летняя артистка хранит свои сбережения на накопительных счетах под проценты.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве пройдет суд над пенсионеркой, толкнувшей ребенка на пути в метро
Автоюрист ответил, может ли водитель отказаться от медосвидетельствования
«Стягивают всех»: полковник о резервах ВСУ в Сумской области
«На полгода и дольше»: Чекалина перевезли в «Бутырку»
Путин проведет совещание с правительством по поводу Арктики
Подмосковные врачи спасли глаз школьнику после несчастного случая на рыбалке
Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

