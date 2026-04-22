Бородин вступился за Пугачеву, у которой нашли миллионы на счетах в РФ Бородин: Пугачева имеет все законные основания зарабатывать в России

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала СВО, имеет все законные основания иметь заработок в стране, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он ответил на вопросы журналистов у Пресненского суда Москвы (временно находится в здании Измайловского суда), где должны пройти слушания по его иску к артистке, передает корреспондент NEWS.ru.

Пугачева в нашей стране продолжает зарабатывать деньги, несмотря на то, что проживает в странах НАТО, и у нее здесь есть подушка безопасности. <...> В принципе, для ее ситуации это нормально, — отметил он.

Бородин указал, что Пугачева не признана в России иностранным агентом. Он также обратил внимание, что власти страны не вводили против нее санкции и не возбуждали в ее отношении уголовные дела.

У нее есть все законные основания для заработка в нашей стране. Закон никакой она не нарушает, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Пугачева внесла около 120 млн рублей на счета в российских банках с начала проведения спецоперации. 77-летняя артистка хранит свои сбережения на накопительных счетах под проценты.