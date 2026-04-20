Названа сумма, которую Пугачева внесла на счета в банках РФ с начала СВО

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Алла Пугачева внесла около 120 млн рублей на счета в российских банках с начала проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, 77-летняя артистка хранит свои сбережения на накопительных счетах под проценты.

Всего с 2022 года ее счета пополнились на 119 млн рублей, причем на одних лишь процентах Пугачева получила около 11,5 млн рублей. Отмечается, что в России Примадонна продолжает активно зарабатывать на авторских отчислениях за песни, которые могут использоваться на радио и телевидении.

Кроме того, она получает пенсию и дополнительные отчисления за звание народной артистки СССР. В то же время, несмотря на большие доходы с вкладов, Пугачева не платит за коммуналку в своей квартире возле Кремля. Так, певица должна около 100 тыс. рублей за ЖКУ и платежи по капремонту на 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что проживание Пугачевой на вилле в элитном закрытом поселке на Кипре продолжается, несмотря на появлявшиеся в СМИ сведения о ее переезде. Объявления о продаже или аренде данной недвижимости в настоящее время отсутствуют на профильных площадках.

