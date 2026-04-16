Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 18:07

Обнаружен признак того, что Пугачева передумала уезжать с Кипра

Объявление о продаже виллы Пугачевой на Кипре убрали с сайтов недвижимости

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Алла Пугачева, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о переезде, продолжает жить на своей вилле в элитном закрытом поселке на Кипре, выяснила «Газета.Ru». По данным издания, объявления о продаже или аренде этой недвижимости больше нет на профильных сайтах.

Местонахождение Пугачевой случайно раскрыла ее дочь Кристина Орбакайте, которая приехала к матери на день рождения. Певица опубликовала видео, где она идет по территории коттеджного комплекса, и в ролике засветилось название поселка — того самого, где звездная семья проживает уже долгое время.

В марте этого года в прессе появилась информация о том, что Пугачева собирается покинуть виллу и перебраться, предположительно, в Болгарию из-за нестабильной обстановки на Кипре. Журналисты тогда обнаружили на одном из сайтов по продаже зарубежной недвижимости объявление, согласно которому коттедж артистки ищет новых владельцев: его предлагали арендовать за 1,4 млн рублей в месяц.

Однако на данный момент это предложение больше недоступно. По всей видимости, Пугачева с семьей решила пока остаться на вилле.

Ранее стало известно о долгах Аллы Пугачевой. Знаменитая певица должна 100 тысяч рублей за коммунальные услуги своей пятикомнатной квартиры в Филипповском переулке, которая находится рядом с Московским Кремлем. Артистка на данный момент живет на Кипре.

Шоу-бизнес
Алла Пугачева
Кристина Орбакайте
переезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.