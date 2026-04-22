Диетолог назвал неожиданный фактор, мешающий похудеть

Неправильные установки из советского прошлого наподобие того, что нужно съесть всю еду в тарелке, мешают людям сбросить лишний вес, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. На практике, если оставлять часть продуктов недоеденными, можно действительно похудеть.

В одной японской книге советуют оставлять часть еды на тарелке, чтобы стать лучше. Но у некоторых людей это вызывает внутренний протест из-за «советского голодного детства». Советская установка «пока все не съешь — из-за стола не встанешь» работает на 100%. Поэтому сначала нужно проработать этот момент с психологом, а потом настраивать питание, — посоветовал Пристанский.

Он отметил, что фигуру определяет не время приема пищи, а общий баланс калорий и состав рациона. Плотный поздний ужин из жирной пиццы действительно может навредить, тогда как легкий белковый ужин за час до сна — физиологичен и полезен, подчеркнул врач.

