Тела погибших в горах Бурятии туристов транспортируют в морг

Тела трех туристов из Красноярска, погибших в горах на западе Бурятии, транспортируют в морг в селе Кырен Тункинского района, передает ГУ МЧС по республике. В ведомстве уточнили, что в настоящий момент спасатели ожидают прибытия правоохранителей, чтобы продолжить работу по перевозке останков.

Спасатели <…> доставили трех погибших туристов в район кафе «Белый Иркут». В настоящий момент спасатели ожидают прибытия сотрудников МВД и следственного управления СК России по Бурятии. Транспортировка тел погибших планируется в морг населенного пункта Кырен Тункинского района, — говорится в публикации.

О смерти трех путешественников от переохлаждения стало известно в ночь на 21 апреля. По данным спасателей, они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска. Трагедия произошла во время спуска по маршруту. Причиной несчастного случая мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий.

Позже в региональном агентстве ГО и ЧС сообщили, что тела трех туристов, погибших в горах Бурятии, доставлены в район кафе «Белый Иркут». Они будут переданы оперативным службам.