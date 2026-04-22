Выяснилось, что стало с телами погибших на горе Мунку-Сардык Тела погибших в Бурятии трех туристов спустили с горы

Спасатели завершили операцию по спуску тел трех туристов из Красноярска, погибших при восхождении на гору Мунку-Сардык в Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. В ближайшее время их осмотрят следователи.

Сегодня в 17:53 (12:53 мск) спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в район кафе «Белый Иркут». В настоящее время на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, в состав которой войдут сотрудники МВД и Следственного комитета, — говорится в сообщении.

О смерти трех путешественников от переохлаждения стало известно в ночь на 21 апреля. По данным спасателей, они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска. Трагедия произошла во время спуска по маршруту. Причиной несчастного случая мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий.

Ранее хозяин местного кафе в Окинском районе Жаргал Осохеев сообщил, что погибшие туристы оставили записку с просьбой о помощи. Мужчина признался, что неоднократно помогал отдыхающим. В этот раз он тоже не остался в стороне — люди обратились к нему ранним утром.