Спасатели спустили тела трех туристов с горы в Бурятии

Гора Мунку-Сардык Гора Мунку-Сардык Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Тела трех туристов, погибших в горах Бурятии, доставлены в район кафе «Белый Иркут», сообщили ТАСС в региональном агентстве ГО и ЧС. Они будут переданы оперативным службам.

Сегодня в 17:53 (12:53 мск — NEWS.ru) спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в район кафе «Белый Иркут». В настоящее время на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, — уточнили в ведомстве.

Ранее полиция задержала организаторов альпинистского тура на пик Мунку-Сардык, где умерли туристы. Подозреваемые доставлены в село Кырен для проведения следственных действий.

Также президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров допустил, что туристы были неправильно одеты, без учета резкой смены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.

О смерти трех путешественников от переохлаждения стало известно в ночь на 21 апреля. По данным спасателей, они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска. Трагедия произошла во время спуска по маршруту. Причиной несчастного случая мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий.

Житель Сызрани рассказал, чем был снаряжен упавший во дворе дома дрон ВСУ
Стало известно, когда ЕС может согласовать кредит Украине в обход Венгрии
ЦБ опроверг слухи о платных переводах по СБП с 1 мая
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
В Госдуме забили тревогу из-за состояния каждого второго российского лифта
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

