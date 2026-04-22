Спасатели спустили тела трех туристов с горы в Бурятии

Сегодня в 17:53 (12:53 мск — NEWS.ru) спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы транспортировали тела трех погибших в район кафе «Белый Иркут». В настоящее время на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, — уточнили в ведомстве.

Ранее полиция задержала организаторов альпинистского тура на пик Мунку-Сардык, где умерли туристы. Подозреваемые доставлены в село Кырен для проведения следственных действий.

Также президент Красноярской краевой федерации альпинизма Николай Захаров допустил, что туристы были неправильно одеты, без учета резкой смены погоды. По его словам, это была коммерческая группа, а не профессиональные альпинисты.

О смерти трех путешественников от переохлаждения стало известно в ночь на 21 апреля. По данным спасателей, они входили в группу из 15 человек, прибывших из Красноярска. Трагедия произошла во время спуска по маршруту. Причиной несчастного случая мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий.