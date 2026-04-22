В Минобороны раскрыли число сбитых дронов ВСУ за последние восемь часов

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили 40 украинских беспилотников в небе над российскими регионами за последние восемь часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.

22 апреля текущего года в период с 08:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 22 апреля сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российской территорией. По данным ведомства, цели были уничтожены над 12 регионами и Черным морем.