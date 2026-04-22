Утопившего иномарку в Обводном канале водителя выпустили из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Упавшего в Обводный канал водителя иномарки выписали из больницы, сообщает газета «Фонтанка». Медики сочли состояние виновника ДТП не опасным для жизни.

При падении в воду вместе с машиной 51-летний мужчина получил только ссадины и переохлаждение. Травмы для 49-летнего пешехода, которого иномарка сбила перед падение в канал, оказались серьезнее — он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Ранее стало известно, что авария на Обводном канале могла произойти из-за того, что водитель потерял сознание за рулем. Телеканал 78.ru утверждает, что 51-летний автомобилист, управлявший Citroen, уже давно болеет бронхитом. Сам мужчина сообщил прибывшим на место сотрудникам полиции, что непосредственно перед аварией он потерял сознание. После погружения автомобиля в воду водителю удалось самостоятельно открыть дверь и выбраться наружу.

Ранее момент падения автомобиля в канал попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель иномарки теряет управление, сбивает пешехода, после чего сносит ограждение набережной и уходит под воду.

