И здесь поспел: Разин «зажал» 10 млн за ИИ-кавер «Седой ночи», что известно

Продюсер Андрей Разин получил 10 млн рублей за ИИ-кавер «Седой ночи», к созданию которого не имеет отношения, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что известно о ситуации, о какой композиции идет речь, кто автор, при чем здесь Разин?

Кто создал ИИ-кавер «Седой ночи»

Ранее в Сети завирусилось видео, созданное при помощи нейросетевых технологий: на концерте в Лос-Анджелесе рэпер Канье Уэст исполняет песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», но на английском языке. Ролик быстро набрал миллионы просмотров в соцсетях и стал самым популярным в чарте Shazam.

Пользователи, комментируя композицию, утверждали, в частности, что «Канье Уэст перепел „Седую ночь“ Юры Шатунова», невзирая на то, что это продукт нейросетей, а не реальный кавер.

Создателем ролика является некий Август Септемберов — 36-летний турагент из Ижевска без музыкального образования. Автор решил делать каверы с помощью нейросетей «по приколу».

Мужчина сделал хит за три минуты в платном приложении. Отдельно Август проработал видеоряд — склеил нарезки с концерта так, будто Канье действительно оммажирует Шатунову.

За авторством Августа, помимо «Седой ночи», числятся такие композиции, как «Дед Максим» в исполнении Билли Айлиш, «Владимирский централ» от Тейлор Свифт и «Моя игра» Эминема.

Андрей Разин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

При чем здесь Андрей Разин

Завирусившийся в Сети трек принес 10 млн рублей правообладателям, но Август не получил ничего, утверждают источники. Септемберов, по его словам, не участвовал в выпуске трека. В публикациях говорится, что гендиректор студии «Ласковый май» Андрей Разин просто скачал композицию и без разрешения опубликовал на площадках. В качестве исполнителей там указаны Bad Style и Tender May.

Как отмечает Септемберов, Разин без стеснения продвигает трек как свой: рекламирует в соцсетях, записал себя в композиторы и говорит, что это «их» песня с исполнителями.

Август предложил Разину поделить доходы от трека, но был отправлен в черный список. Септемберов хочет решить вопрос по закону. Однако спор осложняется давним конфликтом за права на оригинал «Седой ночи». Суд решил, что они принадлежат семье Шатунова, но Разин все равно считает себя правообладателем.

«И здесь поспел», «Зажал деньги — и довольный», — комментируют сообщения пользователи Сети.

Источники писали, что Разин после отъезда из России на фоне судебных разбирательств начал выступать в США, исполняя песни Шатунова в ресторанах. В частности, речь идет о кафе города Халландейл. В его соцсетях и афишах регулярно появляются анонсы с репертуаром группы «Ласковый май».

Что известно об аресте Разина

В 2025 году против Разина возбудили уголовное дело по факту мошенничества и заочно арестовали. Сейчас продюсер находится в США. По версии следствия, Разин использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым, чтобы получать доход от песен группы, не имея на то законных прав.

Разин пытался обжаловать арест. В обращении он сообщил об ухудшении состояния здоровья и отметил, что врачи рекомендовали ему передвигаться с тростью и ограничивать дистанции. Он просил отменить решение о заочном аресте, однако суд оставил его в силе.

Потерпевшей по делу против Разина проходит вдова Сергея Кузнецова. Также в дело был добавлен еще один эпизод мошенничества, связанный с использованием поддельного договора с Шатуновым. По некоторым оценкам, общий ущерб по делу может достигать 1 млрд рублей.

Читайте также:

Операторы не будут взимать плату за VPN-трафик? Обращение к Минцифры

Предатель России Артем Климов: что о нем известно, почему перешел к ВСУ

Потеплеет только на Первомай? Погода в Москве до конца апреля