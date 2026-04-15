«Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет: детали, новый хит

Как «Канье Уэст» перепел «Седую ночь» и взорвал интернет

Новым хитом в интернете стало ИИ-видео на основе концерта рэпера Канье Уэста в Лос-Анджелесе и песни «Седая ночь» группы «Ласковый май». Ролик быстро набрал миллионы просмотров в соцсетях и стал самым популярным в чарте Shazam.

Пользователи восхищаются результатом, не обращая внимания на тот факт, что песня сгенерирована ИИ-моделью и наложена на видеозапись с концерта.

«Канье Уэст перепел „Седую ночь“ Юры Шатунова — и это звучит неожиданно красиво. Другой голос, другой язык, а сама песня ощущается так же сильно. Просто по-другому подана — и заходит», — отмечают юзеры.

«Сначала просто не поверила своим ушам! Слышу знакомую мелодию, а текст на английском... Думаю, показалось, но вслушалась, и меня накрыло. Это же „Седая ночь“! Наша, любимая! „Ласковый май“ — песня моей молодости. Знаете, в английской версии она звучит совершенно потрясающе. Мурашки по коже и комок в горле. Хорошая музыка вне языков и времени. До дрожи в душе…» — пишут комментаторы.

«Канье Уэст спел на концерте „Седую ночь“. Точнее, Silver Night. <...> Есть надежда, что следующей русской нетленкой „Йе“ станет „Плачут небеса“. Точнее, Crying Heaven. Рекомендую послушайте песню, в исполнении Канье вышло круто», — восторгаются пользователи.

Кто создал новый хит в исполнении «Канье Уэста»

Ролик Silver Night создал некий Август Септемберов — 36-летний турагент из Ижевска без музыкального образования, утверждает Telegram-канал Mash. Автор решил делать каверы с помощью нейросетей «по приколу».

Мужчина сделал хит за три минуты в платном приложении. Отдельно Август проработал видеоряд — склеил нарезки с концерта так, будто Канье действительно оммажирует Шатунову.

За авторством Августа, помимо Silver Night, числятся такие композиции, как «Дед Максим» в исполнении «Билли Айлиш», «Владимирский централ» от «Тейлор Свифт» и «Моя игра» «Эминема».

Чего ждать после ремейка «Канье Уэста»

Песни солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова станут еще более востребованными благодаря ремейку «Канье Уэста», выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

«Любой инфоповод о солисте группы „Ласковый май“, певце Шатунове, так или иначе привлекает внимание к творчеству самого артиста», — сказал Рудченко.

Может ли созданная ИИ музыка заменить человеческое искусство

Созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души, заявил музыкант, сын композитора Владимира Шаинского Вячеслав. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради какого-то эксперимента.

«Мне, как музыканту, не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект заменял человека, потому что все-таки искусство требует именно человеческого интеллекта и подхода. А пока что ИИ не дотягивает. <...> Я лично выступаю за то, чтобы музыка оставалась делом человека, а не компьютера», — сказал Шаинский.

Он отметил, что сейчас нейросети активно развиваются и порой отличить композиции ИИ от работ реального человека крайне сложно. Музыкант добавил, что сегодняшней сцене действительно не хватает ярких личностей, несмотря на множество молодых артистов.

