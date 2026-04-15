15 апреля 2026 в 15:12

Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»

Продюсер Рудченко: песни Шатунова станут популярными у зумеров из-за ИИ-каверов

Канье Уэст Канье Уэст Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Песни солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова станут еще более востребованными благодаря недавнему вирусному ремейку с использованием нейросетей, стилизованному под творчество американского рэпера Канье Уэста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, любой инфоповод вокруг известного артиста неизбежно привлекает новую аудиторию к его оригинальному наследию.

Любой инфоповод о солисте группы «Ласковый май» певце Шатунове так или иначе привлекает внимание к творчеству самого артиста. И в данном случае завирусившаяся ИИ-композиция, стилизованная под творчество Уэста, действительно может увлечь слушателей, в том числе и зумеров, а также привести к новой волне популярности старых хитов Шатунова, — сказал Рудченко.

Ранее сын композитора Владимира Шаинского музыкант Вячеслав Шаинский заявил, что созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради эксперимента.

Юрий Шатунов
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
