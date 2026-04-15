Песням Шатунова предрекли рост популярности из-за ремейка «Канье Уэста»

Песни солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова станут еще более востребованными благодаря недавнему вирусному ремейку с использованием нейросетей, стилизованному под творчество американского рэпера Канье Уэста, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, любой инфоповод вокруг известного артиста неизбежно привлекает новую аудиторию к его оригинальному наследию.

Любой инфоповод о солисте группы «Ласковый май» певце Шатунове так или иначе привлекает внимание к творчеству самого артиста. И в данном случае завирусившаяся ИИ-композиция, стилизованная под творчество Уэста, действительно может увлечь слушателей, в том числе и зумеров, а также привести к новой волне популярности старых хитов Шатунова, — сказал Рудченко.

Ранее сын композитора Владимира Шаинского музыкант Вячеслав Шаинский заявил, что созданная ИИ музыка не может заменить человеческое искусство, поскольку в ней нет души. По его словам, нейросети можно использовать в музыкальной сфере только ради эксперимента.