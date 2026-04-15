Штрафы за VPN в России: введут или нет, что известно, позиция Кремля

С 15 апреля многие сервисы в России перестали работать с подключенным VPN. Запретят ли VPN-сервисы в России, будут ли штрафы за их использование, что об этом говорят в Кремле?

Что сказал Песков о штрафах за использование VPN в России

В России не вводилась ответственность за использование VPN-сервисов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, информации о таких планах также нет.

«Вы знаете, что сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор», — объявил Песков на вопросы журналистов.

В Сети негативно восприняли отсутствие ясности по использованию VPN.

«Пока — нет. А там — кто знает?» — комментирует Александр Широков в Telegram.

«От создателей „Мы не будем блокировать WhatsApp и YouTube“ и „Мы не будем блокировать Telegram“», — пишет Александр Гончар.

«Тогда на каком основании маркетплейсы и прочие платформы пытаются ограничивать VPN?» — задается вопросом Дядюшка Кры.

Что происходит с VPN-сервисами в России, можно ли их использовать

В апреле сайты и операторы интернет-сервисов начали предупреждать пользователей о «возможных сбоях» при попытке доступа при включенных VPN-сервисах. Некоторые платформы не совсем открываются с использованием VPN.

30 марта СМИ сообщили, что руководитель Минцифры Максут Шадаев провел совещание с руководителями крупнейших российских интернет-компаний. Он объявил, что к 15 апреля компаниям необходимо ограничить доступ на их платформы пользователям с включенными VPN.

По данным источников, в совещании могли участвовать представители таких компаний, как Сбербанк, «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Газпром-Медиа», «Авито», X5, 2ГИС, ivi, Wink, HeadHunter, «Литрес», ЦИАН, Lamoda, «Магнит Маркет», «ВсеИнструменты.ру», «Гисметео», «Рамблер», «Лемана Про», «Туту», «ВкусВилл» и «Лента».

6 апреля крупнейшие российские онлайн-сервисы получили указания по выявлению использования VPN пользователями. Минцифры предложило компаниям ввести трехэтапную проверку: по IP-адресам, наличию VPN-сервиса на устройстве пользователя и использованию VPN на десктопных оперативных системах. При этом приложения должны передавать данные о новых VPN-сервисах, которые еще не попали в блок-листы, чтобы эти сервисы тоже были заблокированы.

По данным РБК, компаниям, которые не встроятся в эту схему, грозит лишение IT-аккредитации с потерей льгот, вылет из «белых списков» и из перечня приложений для обязательной предустановки на гаджеты.

«Логика здесь, видимо, больше политическая, чем техническая. Скорее всего, Минцифры будет достаточно того, что бизнес покажет „добрую волю“ — реализует проверку по IP, внедрит фильтры, начнет блокировать очевидный VPN-трафик и хотя бы отчитается о попытках», — отмечает блогер Олег Царев.

Что известно о планах ввести штрафы за использование VPN в России

По состоянию на апрель 2026 года в России нет штрафов за использование VPN-сервисов. Представители Госдумы публично заявляли, что такие планы не обсуждаются. В Кремле подчеркивали, что у них нет информации о «поручении Владимира Путина» по ограничению VPN.

При этом с 1 сентября 2025 года в России действует ответственность за рекламу VPN-сервисов: для граждан штрафы — 50–80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80–150 тыс. руб., для юрлиц — до полумиллиона рублей.

Между тем региональные власти в России намерены выделить примерно 300 млн рублей на приобретение VPN-сервисов «для государственных нужд». Лидер по расходам — Тюменская область, где на VPN выделили 198 млн рублей в 2026 году, сообщил Telegram-канал SHOT. В остальных регионах выделят от 0,15 до 19,5 млн руб.

