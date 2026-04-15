В Кремле ответили на вопрос о планах ограничить VPN-сервисы Песков: ответственность за использование VPN в России не предусмотрена

Россия не вводила ответственности за использование VPN-сервисов, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что не располагает информацией о планах по запрету таких сервисов, передает РИА Новости.

Сейчас никаких на этот счет запретов нет, никакой ответственности за использование не предусмотрено. Я не располагаю информацией об обратном, о каких-то планах на этот счет. Но рекомендую вам обращаться с этими вопросами в Министерство связи и в Роскомнадзор, — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предупредил о серьезных рисках для личных данных из-за использования VPN. По его словам, бесплатные сервисы не обеспечивают защиту, а часто сами собирают информацию о пользователях или содержат вредоносные модули.

В МВД России до этого опровергли сообщения о якобы проверках смартфонов граждан на наличие VPN и мессенджеров. В ведомстве подчеркнули, что такие мероприятия не планируются. Информирование граждан касается исключительно возможных рисков при использовании отдельных интернет-сервисов.