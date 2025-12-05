Минцифры расширяет «белый список»: какие в него вошли сайты, сервисы, СМИ

Минцифры России вновь расширило «белый список» ресурсов, которые работают при отключении мобильного интернета. Какие сайты, сервисы, СМИ в него вошли, будут ли «белые списки» для регионов, в чем особенность цифровой политики в России?

Как расширился «белый список» Минцифры, какие сайты добавили

Минцифры РФ включило несколько новых ресурсов в «белый список» — перечень российских цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета.

В обновленный список вошли:

сайт Центробанка РФ;

страницы операторов связи «СберМобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком»;

платформа «Россия — страна возможностей»;

платформы «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;

сайты СМИ: «Известия», ТАСС, РБК;

сервис недвижимости «Домклик»;

сайт охранной системы «Цезарь Сателлит»;

онлайн-кинотеатр «Окко».

«Работа по наполнению так называемого белого списка ведется постоянно. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности. Включить в него ресурс иным способом невозможно», — подчеркнули в Минцифры.

В комментариях на странице Минцифры в соцсети «ВКонтакте» пользователи жалуются, что в «белый список» до сих пор не добавлены приложения «Сбера», ВТБ и региональных банков.

«Кто и почему в Минцифры решил, что доступ к „Кинопоиску“ и „Едадилу“ вне дома гражданам нужнее, чем доступ к своим счетам и зарплатным картам в российских банках?» — задал вопрос Алексей Смертин с Камчатки, где никогда не появлялись украинские БПЛА.

14 ноября в «белый список» попали сайты Альфа-Банка, навигатора 2GIS, Российских железных дорог, а также личные кабинеты операторов связи «большой четверки». При этом Роскомнадзор опроверг информацию о включении в перечень мессенджера Telegram: это невозможно, поскольку Telegram не является российской компанией.

Что будет с «белыми списками» в регионах России

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к руководителю Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой позволить регионам России включать в «белый список» местные приложения и сервисы. Реальные потребности и запросы граждан далеко не всегда закрываются посредством текущего состава федерального «белого списка», отметили они.

Кроме того, «Новые люди» отметили, что у россиян возникают трудности с рядом сервисов при ограничении доступа к Сети: люди могут пользоваться федеральными сервисами, но теряют возможность зайти в электронный дневник ребенка, проверить расписание местного транспорта или сообщить о проблеме в ЖКХ через региональный портал.

В Минцифры пока что не комментировали это предложение.

Как идет цифровизация в России, рекорды

Выступая на Российско-Индийском бизнес-форуме министр цифрового развития Максут Шадаев объявил, что «темпы цифровизации в России достигли исторического максимума». Он связал это с уходом западных платформ из РФ после начала СВО и введения «ковровых» западных санкций. Это освободило нишу для новых проектов.

«Мы по темпам цифровизации ключевых отраслей экономики и государственных структур вышли на исторический максимум. Расходы на информационные технологии в нашей стране последние пять-шесть лет растут в среднем больше чем на 20%», — сообщил Шадаев.

