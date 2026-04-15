Татьяна Тарасова в реанимации? Что с ней случилось, подробности, здоровье

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию, сообщило РИА Новости. Что с ней случилось, каковы подробности госпитализации, как здоровье Тарасовой?

Как Татьяна Тарасова попала в реанимацию, подробности

«Татьяна Тарасова попала на днях в реанимацию. Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — утверждает издание со ссылкой на источник.

Племянник тренера Алексей Тарасов заявил ТАСС: «Она пока в больнице, лечится. Но ничего страшного, скоро будет дома. Все нормально».

Что со здоровьем у Тарасовой

В последние годы СМИ часто публикуют сообщения, что Тарасова испытывает проблемы со здоровьем. В программе «Секрет на миллион» тренер рассказала, что в 2013-м перенесла сложную операцию на позвоночнике. После долгой реабилитации она смогла встать и сделать несколько шагов. Но позднее боль вернулась с еще большей силой.

В октябре 2024-го в Сети распространились сообщения, что Тарасова дважды вызывала скорую. Источники утверждали, что это может быть связано с хроническим заболеванием. Тренер якобы жаловалась на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Врачи стабилизировали состояние Тарасовой и рекомендовали ей соблюдать строгую диету. Она отказалась от госпитализации.

Татьяна Тарасова

Тогда в разговоре с NEWS.ru Тарасова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья. «Поинтересовались? Спасибо. Я нормально себя чувствую», — заявила она.

17 июля 2025 года Тарасова посетила церемонию прощания с режиссером Александром Миттой. Выйдя из автомобиля, она сразу села в инвалидное кресло. Тренера сопровождал помощник, в ее руках был букет белых роз. Когда Тарасову подвезли к гробу Митты, она встала с инвалидного кресла, чтобы попрощаться с режиссером.

В ноябре 2025-го в программе «Секрет на миллион» Тарасова сообщила, что передвигается по дому без инвалидного кресла.

По словам Тарасовой, когда она получила травму в 19 лет, у нее сначала вылетело одно плечо, затем второе. Тренер подчеркнула, что эта проблема преследовала ее семью.

Чем известна Татьяна Тарасова

Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве в семье Анатолия Тарасова, известного советского хоккеиста и тренера. Когда ей было пять лет, отец научил ее кататься на коньках.

С 1964 года Тарасова выступала в парном катании с партнером Георгием Проскуриным. Фигуристы завоевали серебро и бронзу чемпионатов СССР, а в 1966-м остановились в шаге от пьедестала на чемпионате Европы. В том же году пара одержала победу на IV Всемирной зимней универсиаде в Италии. Тарасова завершила спортивную карьеру из-за травмы плеча в возрасте 19 лет.

Татьяна Тарасова и Георгий Проскурин

На решение стать тренером повлиял ее отец. Тарасова начала свою деятельность на Стадионе юных пионеров в Москве. Специализировалась на мужском одиночном, парном катании, а также танцах на льду.

С 1967 года в качестве наставницы она участвовала в зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. К 2004 году ученики Тарасовой завоевали в общей сложности 41 золотую медаль на ЧМ и европейских первенствах, а также семь золотых олимпийских медалей. Тренер работала с Ириной Родниной, Натальей Бестемьяновой, Андреем Букиным, Оксаной Грищук, Евгением Платовым, Ильей Куликом, Алексеем Ягудиным и многими другими спортсменами. В марте 2008 года наставница была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Читайте также:

Штрафы за VPN в России: введут или нет, что известно, позиция Кремля

Магнитные бури сегодня, 15 апреля: что завтра, головные боли, сонливость

День рождения, долги за ЖКУ, возвращение в Россию: как живет Алла Пугачева