В Перми вынесли приговор по делу о поджоге офиса «Единой России» Мать и дочь получили по 1,5 года условно за поджог офиса «Единой России» в Перми

Двум женщинам назначили по 1,5 года лишения свободы условно по делу о поджоге офиса «Единой России» в Перми, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде. Приговор предусматривает испытательный срок.

Суд рассмотрел уголовное дело о поджоге офиса партии, расположенного в пристрое к жилому дому на улице Плеханова в Перми. Инцидент произошел в октябре 2024 года, материалы поступили в суд в феврале. Фигурантками дела стали мать и дочь из поселка Гайны. В ходе разбирательства они утверждали, что совершили преступление под воздействием мошенников.

Вынесен приговор по делу об умышленном поджоге помещения (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно с испытательным сроком два года, — заявили в суде.

Обе осужденные получили одинаковое наказание. В течение 15 дней они вправе подать апелляционную жалобу.

Ранее в Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении серии поджогов. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, речь идет о поджоге офиса банка, здания мэрии и автомобиля.