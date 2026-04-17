17 апреля 2026 в 05:59

Суд в Приморском крае приговорил мужчину к 15 годам за поджоги мэрии и банка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Приморском крае суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в совершении серии поджогов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Речь идет о поджоге офиса банка, здания мэрии и автомобиля.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на 1 год. <...> Наказание в виде лишения свободы он будет отбывать на протяжении первых 4 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее в Красноярском крае в городе Минусинск был задержан 20-летний житель по подозрению в поджоге релейных шкафов на железной дороге. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Предполагаемое преступление было совершено в январе 2026 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом задержала в пяти регионах России семерых человек. Они подозреваются в поджогах объектов энергетики, транспортной инфраструктуры и автомобилей сотрудников правоохранительных органов.

Житель Приморья получил внушительный срок за поджог банка
