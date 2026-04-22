Дворцов объяснил, почему Алину с небритыми подмышками «отменили» после ММКФ Продюсер Дворцов: Алине Ян не стоило эпатировать публику на ММКФ во время СВО

Блогеру Алине Ян не следовало демонстративно выставлять на красной дорожке ММКФ свои небритые подмышки, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер мероприятий Сергей Дворцов. Он напомнил, что 5–6 лет назад провокационные образы считались нормой в российском обществе, теперь же подобный стиль раздражает людей.

Это вопиющий случай. Во-первых, сейчас идет СВО — не время так себя проявлять. Во-вторых, ММКФ — это детище Никиты Михалкова. К мероприятию такого уровня нужно относиться с уважением. Должен быть внутренний дресс-код, — высказался Дворцов.

Он предположил, что Алина Ян вышла на красную дорожку с небритыми подмышками и в просвечивающихся лосинах ради хайпа. Блогер почему-то не подумала, что может вызвать общественное недовольство, полагает продюсер.

Ранее стало известно, что блогер столкнулась с «отменой» после скандала на ММКФ. Бизнесвумен рассказала, как ее вывели с мероприятия телеведущей Оксаны Федоровой без объяснения причин. По словам Алины, в тот вечер на ней была не эпатажная одежда, а вечернее платье в пол. Также Ян заявила, что не понимает, за что ее осуждает общественность, лишая возможности самовыражаться.