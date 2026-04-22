Алина Ян пожаловалась, что не пускают на ММКФ после скандала с подмышками

Блогер Алина Ян сообщила, что ее не пускают на закрытие ММКФ из-за скандала

Алина Ян Алина Ян Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Блогер Алина Ян пожаловалась NEWS.ru, что ее теперь не пускают на ММКФ после скандала на красной дорожке церемонии открытия, где она появилась с небритыми подмышками. Ян не понимает, за что ее осуждает общественность.

Общественность меня задавила, я не могу самовыражаться, понимаете? Я подготовила на завтра [церемонию закрытия кинофестиваля] красивое платье, — пожаловалась блогер.

Она добавила, что очень хочет попасть на завтрашнюю церемонию закрытия кинофестиваля. Однако переживает, вдруг ее не допустят из-за разгоревшегося скандала. По ее собственной информации, организаторы внесли ее имя в стоп-лист.

Я бы все-таки очень хотела узнать, могу ли я попасть на мероприятие? Большая вероятность того, что меня оттуда [с церемонии закрытия ММКФ] выведут? Приходится плясать под дудку людей, которые меня осуждают и говорят, какую одежду выбирать, — сетует Алина.

Ранее блогер сообщила, что столкнулась с «отменой» после скандала на ММКФ. Бизнесвумен рассказала, как ее вывели с мероприятия телеведущей Оксаны Федоровой без объяснения причин. По словам Алины, в тот вечер на ней была не эпатажная одежда, а вечернее платье в пол.

Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал состав жюри 48-го Московского международного кинофестиваля, заявив, что его нельзя назвать статусным. Он отметил, что представителями оценочной комиссии стали малоизвестные кинодеятели.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

