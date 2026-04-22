«Мне тяжело»: Алина Ян рассказала о последствиях травли после ММКФ

Блогер Алина Ян призналась NEWS.ru, что переживает травлю после появления на красной дорожке ММКФ с небритыми подмышками. По ее словам, пришлось обратиться за помощью к психологу, чтобы «проработать момент» и справиться с общественным давлением.

Мне тяжело. Я вижу [негативные] комментарии. Меня задевает, что люди не воспринимают свою красоту. Посмотрите на Мадонну, она ходила с небритыми подмышками, и ее никто не оскорблял, — высказалась Алина.

Ян отметила, что является сторонницей естественной красоты. Для нее важно быть собой и не следовать общественным стандартам. Собеседница NEWS.ru задалась вопросом, почему мужчины могут ходить с небритыми подмышками, а женщины — нет.

Меня такой создал Бог! Я — кавказская девушка! У меня красивые волосы по всему телу... [Компании] делают бизнес на бритвенных станках. Сейчас придумают, что надо брить голову, и что, мы все этому будем следовать? Меня «отменяют» за мои подмышки, вы это серьезно? — возмутилась Алина.

