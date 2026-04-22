22 апреля 2026 в 18:05

«Мне тяжело»: Алина Ян рассказала о последствиях травли после ММКФ

Блогер Алина Ян обратилась к психологу из-за травли после красной дорожки ММКФ

Алина Ян
Блогер Алина Ян призналась NEWS.ru, что переживает травлю после появления на красной дорожке ММКФ с небритыми подмышками. По ее словам, пришлось обратиться за помощью к психологу, чтобы «проработать момент» и справиться с общественным давлением.

Мне тяжело. Я вижу [негативные] комментарии. Меня задевает, что люди не воспринимают свою красоту. Посмотрите на Мадонну, она ходила с небритыми подмышками, и ее никто не оскорблял, — высказалась Алина.

Ян отметила, что является сторонницей естественной красоты. Для нее важно быть собой и не следовать общественным стандартам. Собеседница NEWS.ru задалась вопросом, почему мужчины могут ходить с небритыми подмышками, а женщины — нет.

Меня такой создал Бог! Я — кавказская девушка! У меня красивые волосы по всему телу... [Компании] делают бизнес на бритвенных станках. Сейчас придумают, что надо брить голову, и что, мы все этому будем следовать? Меня «отменяют» за мои подмышки, вы это серьезно? — возмутилась Алина.

Ранее кинокритик Денис Шнейдеров заявил, что разочарован составом жюри на ММКФ. По словам эксперта, представителями оценочной комиссии стали малоизвестные деятели индустрии.

Также сообщалось, что Анфиса Чехова призвала «отменить» Артемия Лебедева после скандала с Олесей Иванченко на шоу «Натальная карта». По словам телеведущей, дизайнер проявлял над блогершей «эмоциональное насилие», чем довел ее до слез.

Наталия Петренко
