В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома

Оценку пострадавшего здания проводят после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани Самарской области, заявил заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По его словам, речь идет о том, могут ли люди дальше там жить.

Производится оценка здания для решения о дальнейшем проживании населения в данном доме. После заключения будет принято решение по дальнейшей эксплуатации дома, — отметил Кий.

Кий подчеркнул, что даны указания по обеспечению дома водой, газом и электричеством после экспертизы. Специалисты также осматривают другие жилые помещения.