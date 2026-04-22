В Сызрани начали оценку пострадавшего при атаке БПЛА дома

Оценку пострадавшего здания проводят после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани Самарской области, заявил заместитель председателя правительства Самарской области Владимир Кий, слова которого приводит пресс-служба правительства области. По его словам, речь идет о том, могут ли люди дальше там жить.
Производится оценка здания для решения о дальнейшем проживании населения в данном доме. После заключения будет принято решение по дальнейшей эксплуатации дома, — отметил Кий.
Кий подчеркнул, что даны указания по обеспечению дома водой, газом и электричеством после экспертизы. Специалисты также осматривают другие жилые помещения.
Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки украинской армии. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.
В Следственном комитете РФ уточнили, что в городе зафиксировали падение 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что после падения каждого из БПЛА последовала детонация. Она добавила, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы.