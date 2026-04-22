Беспилотник рухнул рядом с детской площадкой в Сызрани

Один из украинских дронов в Сызрани упал во дворе домов на улице Звездной в нескольких метрах от детской площадки, передает ТАСС. Территория рядом с площадкой оцеплена, работают экстренные службы.

Журналисты добавили, что у дома стоят два сгоревших автомобиля. На асфальте лежат осколки разбитых окон.

Не знали, куда бежать, потому что машина во дворе горела. <...> Потом приехал эвакуационный автобус. Все желающие могли эвакуироваться, но никто не захотел, — рассказал очевидец.

Жителей Сызрани предупредили о том, что в условиях чрезвычайной ситуации мошенники могут организовывать фейковые сборы для пострадавших от атаки дронов. Граждан призвали доверять только официальным источникам и тщательно проверять всю информацию.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки дронов. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.