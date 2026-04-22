Беспилотник рухнул рядом с детской площадкой в Сызрани

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Один из украинских дронов в Сызрани упал во дворе домов на улице Звездной в нескольких метрах от детской площадки, передает ТАСС. Территория рядом с площадкой оцеплена, работают экстренные службы.

Журналисты добавили, что у дома стоят два сгоревших автомобиля. На асфальте лежат осколки разбитых окон.

Не знали, куда бежать, потому что машина во дворе горела. <...> Потом приехал эвакуационный автобус. Все желающие могли эвакуироваться, но никто не захотел, — рассказал очевидец.

Жителей Сызрани предупредили о том, что в условиях чрезвычайной ситуации мошенники могут организовывать фейковые сборы для пострадавших от атаки дронов. Граждан призвали доверять только официальным источникам и тщательно проверять всю информацию.

Утром 22 апреля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки дронов. Число пострадавших увеличилось до 12 человек. Также были обнаружены тела двоих погибших.

Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Дальше
