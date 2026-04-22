Власти Сызрани предупредили о фейковых сборах для пострадавших

Администрация Сызрани предупредила местных жителей о том, что в условиях чрезвычайной ситуации мошенники могут организовывать фейковые сборы для пострадавших от атаки беспилотников. Городские власти призвали граждан доверять только официальным источникам информации и тщательно проверять любые поступающие предложения о помощи.

В условиях чрезвычайных ситуаций нередко активизируются мошенники, создавая фейковые сборы средств. Пожалуйста, проверяйте любую информацию, доверяйте только официальным источникам, — сказано в сообщении властей в МАКСе.

В администрации напомнили, что для оказания помощи пострадавшим открыт официальный счет. Реквизиты этого счета были опубликованы в официальных аккаунтах властей города в социальных сетях.

Ранее зампред правительства Самарской области Владимир Кий сообщил о проведении оценки пострадавшего после атаки БПЛА ВСУ в Сызрани здания. По его словам, речь идет о том, могут ли люди дальше там жить.

В Следственном комитете РФ уточнили, что в городе зафиксировали падение 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что после падения каждого из БПЛА последовала детонация. Она добавила, что для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, назначены судебно-медицинские экспертизы.

