В СФ ответили, зачем Сырский выдумал историю о планах РФ взять всю Украину Карасин: Сырский выдумал историю о планах РФ взять всю Украину ради провокации

Главком ВСУ Александр Сырский выдумал историю о планах России взять под контроль всю Украину ради провокации, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, украинское руководство использует подобную риторику как инструмент информационной войны.

Заявление о планах России якобы захватить всю территорию Украины — это не первая провокация не только Сырского, но и других руководителей украинских ведомств. На это надо спокойно реагировать. Идет информационная агрессивная война, малоаргументированная и довольно нечистоплотная, это все прекрасно понимают не только в России, но и в Европе. Но ставки все сделаны, поэтому воспринимать это надо как вяканье впереди бегущей толпы шизофренически настроенных военных националистов, которых поддерживают сзади военные, оружие, миллиарды денег, информационно-пропагандистский потенциал, — заявил Карасин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с вызовом российского посла в МИД ФРГ после публикации Минобороны РФ с адресами производителей беспилотников является показательной. По его словам, Берлин сам осознает неправомерность своих действий, добавив, что на «немцах шапка сгорела».