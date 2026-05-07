Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский потребовал рассматривать к назначению на командные должности прежде всего участников «курской авантюры», заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, то же касается офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков.

Он уточнил, что кадровая политика украинского главкома пока привела лишь к распространению «традиций» штурмовых полков на другие подразделения. Речь идет о казнях и пытках собственных военнослужащих, резюмировал информатор.

Ранее сообщалось о бегстве командира ВСУ полковника Ивана Шныра, отстраненного от должности за потерю поселка Ветеринарное в Харьковской области. С собой он прихватил украденные у военнослужащих деньги и другие разворованные средства части.

До этого стало известно, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, начали массово жаловаться на постоянные болезни украинских солдат. Они окрестили это состояние «чумой». Один англоязычный военный вовсе отметил, что из-за «чумных» не носит в аптечке ничего, кроме антибиотиков.