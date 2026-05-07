07 мая 2026 в 10:36

Сырский начал продвигать по службе участников «курской авантюры»

Сырский потребовал назначать командирами участников вторжения в Курскую область

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский потребовал рассматривать к назначению на командные должности прежде всего участников «курской авантюры», заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, то же касается офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков.

На Украине сообщают о новых критериях отбора при назначении на командные должности. Сырский требует рассматривать к назначению в первую очередь офицеров 225-го и 425-го ОШП, а также участвовавших в «курской авантюре», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что кадровая политика украинского главкома пока привела лишь к распространению «традиций» штурмовых полков на другие подразделения. Речь идет о казнях и пытках собственных военнослужащих, резюмировал информатор.

Ранее сообщалось о бегстве командира ВСУ полковника Ивана Шныра, отстраненного от должности за потерю поселка Ветеринарное в Харьковской области. С собой он прихватил украденные у военнослужащих деньги и другие разворованные средства части.

До этого стало известно, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, начали массово жаловаться на постоянные болезни украинских солдат. Они окрестили это состояние «чумой». Один англоязычный военный вовсе отметил, что из-за «чумных» не носит в аптечке ничего, кроме антибиотиков.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

