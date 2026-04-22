В США сообщили о резком росте запасов черного золота

Минэнерго США: коммерческие запасы нефти выросли до 465,7 млн баррелей

Нефтехранилища в Калифорнии, США Нефтехранилища в Калифорнии, США Фото: a01/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,93 млн баррелей, достигнув отметки в 465,7 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. При этом товарные запасы бензина за тот же период сократились на 4,57 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 3,43 млн баррелей, передает Fox News.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали иную динамику. В среднем они ожидали сокращения запасов нефти на 1,2 млн баррелей, снижения резервов бензина на 1,5 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 2,5 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX, также показали рост. Они увеличились на 806 тыс. баррелей.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что более 10 стран попросили Соединенные Штаты продлить временную лицензию на покупку российской нефти. По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители государств, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
