«Всего на 30 дней»: свыше 10 стран обрушились на США с одной просьбой Свыше 10 стран попросили США продлить лицензию на покупку российской нефти

Более 10 стран попросили Соединенные Штаты продлить временную лицензию на покупку российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в сенате. По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители государств, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов. Прямую трансляцию ведет телеканал PBS.

Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исключила из проекта 20-го пакета антироссийских санкций его ключевой элемент — запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и оказание сопутствующих услуг, включая страхование. Странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в урезанном виде.

Прежде глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.