«Всего на 30 дней»: свыше 10 стран обрушились на США с одной просьбой

Более 10 стран попросили Соединенные Штаты продлить временную лицензию на покупку российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая на слушаниях в сенате. По его словам, с такой просьбой к нему обратились представители государств, которые находятся в наиболее уязвимом положении и испытывают острую нехватку энергоресурсов. Прямую трансляцию ведет телеканал PBS.
Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней, — сказал он.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия исключила из проекта 20-го пакета антироссийских санкций его ключевой элемент — запрет на транспортировку нефти из России европейскими перевозчиками и оказание сопутствующих услуг, включая страхование. Странам Евросоюза предложено срочно одобрить документ в урезанном виде.
Прежде глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что смягчение санкций по сделкам с российской нефтью, предложенное президентом США Дональдом Трампом, показывает его незаинтересованность в экономическом давлении на РФ. По мнению сенатора, так глава Белого дома пытается контролировать рост мировых цен на нефть.