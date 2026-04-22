Налог на гаджеты в 2026 году: кого коснется, что будет с ценами

Минпромторг РФ разработал новый порядок выплаты технологического сбора для производителей, импортеров и поставщиков ноутбуков, а также смартфонов, следует из постановления правительства. Ретейлерам и разработчикам электроники придется вносить платеж: за ноутбук — 500 рублей, за телефон — 250. Как новые меры скажутся на стоимости гаджетов и рынке в целом — в материале NEWS.ru.

Что известно о технологическом сборе на ноутбуки и смартфоны

Предполагается, что технологический сбор начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Его будут взимать до того, как продукцию допустят к продаже (согласно документам, сбор может составить 100 рублей за проводной телефон с беспроводной трубкой и 25 рублей — за остальные телефонные аппараты). После подачи уведомления о вводе товара в оборот система в течение трех дней рассчитает сумму платежа, которую нужно будет перечислить в течение 10 рабочих дней. Если оплата поступит вовремя, то продажа товара будет разрешена.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили NEWS.ru, что работа в указанном направлении ведется, в том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций. Проект постановления правительства, определяющий правила и сроки уплаты, ранее проходил публичное обсуждение на официальном портале regulation.gov.ru.

«Ставки будут утверждены отдельным распоряжением правительства, проект которого был внесен в установленном порядке», — уточнили ведомстве.

Как введение технологического сбора отразится на рынке

Оплата техсбора, по сути, означает допуск товара к продаже, объяснил NEWS.ru президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

«На наш взгляд, предложенная схема уплаты сбора негативно скажется как на отечественных импортерах такой продукции, так и на растущем количестве российских производителей. Поскольку категория не относится к быстро оборачиваемым товарам, более приемлемым вариантом было бы взимание этого специального платежа после реализации товара», — высказал мнение собеседник.

Технологический сбор достаточно неприятен для рынка, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, сегодня на рынке есть официальные поставщики, которые платят налоги, и таких предприятий много. «Для этих компаний экономика бизнеса будет ухудшаться. В то же время существует серый рынок, чьи игроки практически не платят налоги. Технологический сбор никак не повлияет на их бизнес», — пояснил Муртазин NEWS.ru.

«За четыре месяца 2026-го, с 1 сентября, Минпромторг рассчитывает выручить 20 млрд рублей по технологическому сбору. По моим оценкам, при том объеме продаж электроники, который мы имеем сегодня, и при нынешнем уровне цен общая сумма сбора составит от 2 до 3 млрд рублей до конца года», — сказал эксперт.

Как бизнес отреагировал на планы Минпромторга по введению техсбора

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложенные тарифы посчитали чрезмерными. В ряде случаев они достигают около 1% от розничной цены устройств, что создает значительную нагрузку, особенно в условиях снижения рынка гаджетов.

«В связи с этим предлагаем перенести введение технического сбора на год — до 1 сентября 2027 года. Кроме того, сохраняются риски технических сбоев на этапе запуска обязательной маркировки, что дополнительно увеличит нагрузку как на импортеров, так и на производителей», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Что будет с ценами на ноутбуки и смартфоны в случае введения технологического сбора

По мнению Соколова, спрогнозировать влияние нового сбора на конечные цены для потребителей сложно. Платить неналоговый сбор должны будут производители и поставщики смартфонов, а также ноутбуков — как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

«Окончательные тарифы чуть позже утвердит правительство отдельным распоряжением», — напомнил он.

По мнению заместителя руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, важно учитывать политику ценообразования на все электронные устройства, которые подпадут под сбор. Их стоимость увеличится не на полную сумму сбора (то есть не на 500 рублей), однако рост цен все же произойдет, подчеркнула она.

«Данная инициатива может негативно сказаться на инфляционных процессах и спросе, в результате чего, вероятно, сократится количество продаваемых устройств. Это приведет к снижению отчислений в бюджет от организаций в рамках налога на прибыль», — заключила собеседница NEWS.ru.

