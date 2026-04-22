Первый из задержанных в Баку россиян получил срок

Суд в Азербайджане приговорил россиянина Александра Вайсеро к четырем годам лишения свободы по делу о легализации средств, полученных преступным путем, сообщает Minval. Его задержали вместе с еще семью гражданами России летом 2025 года. Обвинение просило пять лет заключения.

По версии следствия, Вайсеро действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Речь идет о легализации крупной суммы, полученной через нелегальные букмекерские и лотерейные сайты, работавшие за пределами страны.

Чтобы скрыть происхождение средств, деньги переводились частями на банковские карты, оформленные на разных людей. Общий объем таких операций превысил 727 тыс. манатов (31,8 млн рублей).

Ранее полиция Вьетнама раскрыла масштабную схему мошенничества с криптовалютой. В рамках расследования были арестованы семь подозреваемых. Следствие установило, что клиентам криптоплатформы ONUS продавалась фальшивая цифровая валюта, не имеющая реальной ценности. В марте платформа, которую посещали миллионы пользователей, внезапно перестала открываться.