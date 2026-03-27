Во Вьетнаме раскрыли крупнейшую криптоаферу

Полиция Вьетнама раскрыла масштабную схему мошенничества с криптовалютой, сообщил Channel NewsAsia. В рамках расследования были арестованы семь подозреваемых.

Следствие установило, что клиентам криптоплатформы ONUS продавалась фальшивая цифровая валюта, не имеющая реальной ценности. Среди задержанных оказался основатель платформы Вуонг Ле Винь Нхан, которого обвиняют в присвоении чужого имущества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Платформа ONUS была создана в 2018 году, и, по данным полиции, с самого начала ее деятельность носила мошеннический характер. Организаторы схемы якобы выпускали собственную криптовалюту и продавали ее ничего не подозревающим клиентам. 20 марта платформа, которую посещали миллионы граждан, внезапно перестала быть доступной для пользователей.

