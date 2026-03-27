Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:59

Во Вьетнаме раскрыли крупнейшую криптоаферу

Полиция Вьетнама арестовала основателя криптоплатформы ONUS за мошенничество

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция Вьетнама раскрыла масштабную схему мошенничества с криптовалютой, сообщил Channel NewsAsia. В рамках расследования были арестованы семь подозреваемых.

Следствие установило, что клиентам криптоплатформы ONUS продавалась фальшивая цифровая валюта, не имеющая реальной ценности. Среди задержанных оказался основатель платформы Вуонг Ле Винь Нхан, которого обвиняют в присвоении чужого имущества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Платформа ONUS была создана в 2018 году, и, по данным полиции, с самого начала ее деятельность носила мошеннический характер. Организаторы схемы якобы выпускали собственную криптовалюту и продавали ее ничего не подозревающим клиентам. 20 марта платформа, которую посещали миллионы граждан, внезапно перестала быть доступной для пользователей.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».

Вьетнам
мошенники
криптобиржи
аресты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.