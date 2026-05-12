12 мая 2026 в 18:47

Экс-главе криптобиржи Binance дали срок в России

Экс-главу криптобиржи Binance Смеркиса приговорили к пяти годам колонии в России

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Бывшего главу криптобиржи Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева к пяти годам лишения свободы. Согласно материалам следствия, экс-депутат признан виновным в совершении финансовых махинаций в особо крупном размере.

До этого суд в Челябинске приговорил директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна к шести годам лишения свободы и штрафу в 40,5 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении государственного контракта.

Также суд вынес решение об утверждении ареста экс-инвестора криптоблогерши Битмамы (настоящее имя — Валерия Федякина) Гагика Гулакяна. Он проходит фигурантом по делу об организации незаконной банковской деятельности.

Россия
суды
Binance
прокуратура
криптобиржи
