Экс-главе криптобиржи Binance дали срок в России

Бывшего главу криптобиржи Binance Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

С учетом позиции государственного обвинителя Пресненской межрайонной прокуратуры 41-летний Владимир Смеркис приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

