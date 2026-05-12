Бывший зампред ЛДПР Абельцев получил срок за мошенничество

Тверской суд Москвы приговорил одного из бывших руководителей партии ЛДПР Сергея Абельцева к пяти годам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС. Согласно материалам следствия, экс-депутат признан виновным в совершении финансовых махинаций в особо крупном размере.

Признать Абельцева виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, — огласила решение судья.

В ходе процесса прокуратура настаивала на более суровом наказании в виде восьми лет лишения свободы, указывая на то, что подсудимый фактически не признал вину. Защита, напротив, подчеркивала, что Абельцев полностью погасил причиненный ущерб, а у потерпевших не осталось к нему претензий. Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд счел необходимым назначить политику реальный срок заключения.

До этого суд в Челябинске приговорил директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна к шести годам лишения свободы и штрафу в 40,5 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении государственного контракта.