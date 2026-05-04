04 мая 2026 в 15:49

В Челябинске осудили главу Уралдорстроя за мошенничество

Главу Уралдорстроя Колозяна признали виновным в хищении 76 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд в Челябинске приговорил директора ООО «Уралдорстрой» Нвера Колозяна к шести годам лишения свободы и штрафу в 40,5 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на региональное УФСБ. Его признали виновным в мошенничестве при исполнении государственного контракта.

Решение вынес Центральный районный суд Челябинска. Фигурант признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ(мошенничество в особо крупном размере).

Установлено, что при реализации контракта с министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объем фактически использованных материалов был занижен. Это позволило существенно снизить себестоимость работ при сохранении прежних расчетных показателей в отчетности.

Для подтверждения выполненных работ заказчику были предоставлены недостоверные сведения о количестве и стоимости примененных материалов. Контракт предусматривал капитальный ремонт участка автодороги Фершампенуаз — Париж — железнодорожная станция Джабык.

Ранее в Санкт-Петербурге заключили под стражу руководителя стрелково-спортивного центра при общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Илью Гущина. Он проходит по делу о хищении 100 млн рублей.

Регионы
Челябинская область
ФСБ
хищения
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
