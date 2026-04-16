Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:26

Хакеры «обчистили» криптокошельки россиян

Криптобиржа Grinex заявила о хищении средств россиян на 1 млрд рублей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хакеры взломали криптобиржу Grinex и похитили более 1 млрд рублей у пользователей из России. В Telegram-канале площадки сообщается, что кибератака могла пройти с привлечением зарубежных спецслужб.

На канале рассказали, что все средства конвертировали в Tron (TRX) и вывели на один кошелек. Отмечается, что работа биржи была приостановлена.

Ранее сообщество британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel сообщило, что в период с сентября 2024 года по март 2026 года хакеры взломали не менее 284 электронных почтовых ящиков чиновников стран НАТО и Украины. Злоумышленники случайно оставили открытым доступ к данным, среди которых оказались тысячи электронных писем. Кибератаки затронули множество официальных лиц в государствах Североатлантического альянса.

До этого сообщалось, что киберэксперты по всему миру выражали обеспокоенность, что хакеры могут перехватить инициативу в сфере благодаря технологиям искусственного интеллекта. По информации журналистов, они используют в своих интересах инструменты, которые направлены на обнаружение дыр в защите.

Россия
криптобиржи
хакеры
взломы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.