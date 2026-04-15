15 апреля 2026 в 13:24

На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО

Reuters: хакеры за два года взломали сотни аккаунтов чиновников НАТО и Украины

В период с сентября 2024 года по март 2026 года хакеры взломали не менее 284 электронных почтовых ящиков чиновников стран НАТО и Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщество британских и американских исследователей киберугроз Ctrl-Alt-Intel. Злоумышленники случайно оставили открытым доступ к полученным данным, среди которых оказались тысячи электронных писем.

По данным агентства, кибератаки затронули множество официальных лиц в государствах Североатлантического альянса. В частности, были взломаны почти 70 аккаунтов, принадлежащих Военно-воздушным силам Румынии и авиабазам НАТО, а также 27 учетных записей, связанных с генеральным штабом вооруженных сил Греции.

Помимо стран НАТО, атакам подверглась и Сербия, где были взломаны почтовые ящики нескольких местных военных чиновников. Что касается Украины, то хакеры получили доступ к аккаунтам, связанным со специализированной прокуратурой в сфере обороны, украинским агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), а также специальной антикоррупционной прокуратурой (САПО).

Исследователи из Ctrl-Alt-Intel полагают, что за этими атаками может стоять хакерская группа Fancy Bear, которую они связывают с Россией. Однако никаких доказательств причастности РФ в статье не приводится.

