Хакеры испугали киберэкспертов новым методом взлома с ИИ

Киберэксперты по всему миру тревожатся, что хакеры могут перехватить инициативу в сфере благодаря технологиям искусственного интеллекта, сообщает NBC. По информации журналистов, они используют в своих интересах инструменты, которые направлены на обнаружении дыр в защите.

Исследователи в области безопасности предупреждают, что хакеры могут быстро ускорить свои атаки с помощью технологий ИИ, предназначенных для выявления дыр в киберзащите <...> Некоторые предполагают, что ИИ может помочь хакерам обрушить финансовые системы или заблокировать больницы и производственные предприятия, — отметили журналисты.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заявила о получении доступа к конфиденциальным данным Rockstar Games через облачную среду Snowflak. Злоумышленники опубликовали в даркнете сообщение с требованием выкупа. В случае отказа платить хакеры угрожали обнародовать похищенную информацию, в том числе о разработке игры GTA 6.

До этого ShinyHunters совершила кибератаку на облачные серверы Еврокомиссии. Им удалось похитить 340 гигабайт конфиденциальной информации, включая личные данные еврочиновников, их переписку и адреса электронной почты.