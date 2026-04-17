Мустафаев назвал Азербайджано-российский деловой совет важнейшей платформой

Азербайджано-российский деловой совет является важной платформой для взаимодействия предпринимателей России и Азербайджана и вносит значительный вклад в укрепление и развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, заявил вице-премьер республики Шахин Мустафаев. В Баку в пятницу, 17 апреля, проходит заседание совета с участием представителей бизнеса и госструктур обеих стран, передает Report.

Сопредседателями совета выступают президент Agalarov Development Эмин Агаларов и председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. В программе мероприятия также предусмотрено выступление вице-премьера РФ Алексея Оверчука.