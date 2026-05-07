«Одесса», отказ уезжать из РФ, три сына: как живет актер Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». Кайков подчеркивал, что он не переживает из-за того, что стал заложником комедийного образа.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие», — признался он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в лентах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Воронины», «ВСЛУХ!», «Танцы на высоте!» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Андрей Кайков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой супругой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он состоял в отношениях с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас артист женат на журналисте Людмиле. Пара воспитывает двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Что Кайков говорил о спецоперации

Андрей Кайков заявлял, что поддерживает президента России Владимира Путина и решение о проведении спецоперации. Также он заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — комментировал актер в интервью Светлане Баласанян.

Кайков добавил, что у него не было мыслей уехать из РФ в 2022 году вслед за другими коллегами, которые покинули страну.

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «За двумя зайцами», «Идиот», «Последний шанс», «Капитанская дочка», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Маскарад», «Роман», «Прелести измены», «Сестры Сапожковы» и «Идеальная жена».

В 2025 году артист снялся в картинах «Все хорошо будет…» и «Взрослый сын». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса», в котором принял участие Кайков.

