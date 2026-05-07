Названа безопасная норма шашлыка для детей Педиатр Гусарова: детям от шести до девяти лет можно не более 60 граммов шашлыка

Школьникам от шести до девяти лет рекомендуется съедать не более 50–60 граммов шашлыка не чаще раза в одну-две недели, предупредила педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что мясо при этом должно быть нежирным.

Для детей трех — пяти лет порция не должна превышать размер двух детских кулачков, а школьникам шести — десяти лет можно давать около 50–60 граммов нежирного мяса не чаще раза в одну-две недели. Для здоровых младших подростков — до 12 лет — допустима порция 70–90 граммов, но не каждый день, — пояснила Гусарова.

Она добавила, что детям нельзя давать шашлык до двух-трех лет. По словам специалиста, порция не должна превышать одного-двух кусочков, а мясо не должно содержать острого маринада.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин предостерег от одновременного употребления шашлыков и алкоголя. По его словам, такое сочетание может негативно сказаться на здоровье.