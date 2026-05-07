В РКН объяснили, почему портал «ЯПлакалъ» не внесен в реестр запрещенных

РКН не запретил сайт «ЯПлакалъ» из-за отсутствия конкретики в решении суда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Портал «ЯПлакалъ» не был включен в реестр запрещенных, поскольку суд в своем решении не указал конкретные материалы, которые таковыми признаются, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ранее суд в Москве признал запрещенными к распространению юмористические материалы оскорбительной и экстремистской направленности, размещенные на сайте.

В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены, в связи с чем ведомство направит в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией, — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, решение поступило 6 мая 2026 года. Согласно постановлению, запрещенной признана информация, содержащая юмористический контент, направленный на дискриминацию и унижение человеческого достоинства. Однако, как отметили в РКН, в решении не были указаны конкретные материалы и точные адреса (URL) страниц, где они размещены.

Ранее Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram еще один административный штраф — на 7 млн рублей. Решение было принято после отказа платформы заблокировать противоправный контент. Штраф назначили по части 4 статьи 13.41 КоАП (неудаление запрещенной информации, связанной с призывами к экстремистской деятельности, с порнографией или наркотиками).

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
