Составлен список стран, которые пригласят на парад Победы в Москве 9 мая

Список иностранных гостей на 81-ю годовщину Победы в Москве пока не утвержден окончательно, но уже ясно, что он будет значительно скромнее, чем в прошлом году. Если в 2025-м на трибунах находились лидеры почти 30 государств, то сейчас число высоких гостей ограничено. Кто именно приглашен на Красную площадь — в материале NEWS.ru.

Кто примет участие в параде

В этом году по брусчатке пройдут не только курсанты военных училищ, но и действующие бойцы спецоперации. В строю также окажется Георгий Кантария — внучатый племянник Мелитона Кантарии, водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом.

В торжественном марше задействованы парадные расчеты из 13 стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Египта, Лаоса, Монголии и Мьянмы. На трибунах будут ветераны и почетные гости.

Главное новшество 2026 года — отказ от прохождения тяжелой бронетехники. Решение принято для минимизации рисков с учетом оперативной обстановки и угрозы терактов. Однако воздушная часть остается полноценной: над Красной площадью пролетят самолеты, а штурмовики Су-25 традиционно раскрасят небо в цвета российского триколора.

Какие страны подтвердили участие

Кремль заранее анонсировал приезд «ряда зарубежных лидеров», но полный список не раскрывал. В источниках, ссылающихся на официальные данные, сообщается о визите в Москву главы Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, президента Киргизии Садыра Жапарова и таджикского лидера Эмомали Рахмона.

Одним из самых обсуждаемых гостей должен стать премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который подтвердил намерение приехать, несмотря на то, что Прибалтика закрыла для него свое воздушное пространство.

Также участие подтвердили Бадра Гунба (Абхазия), Алан Гаглоев (Южная Осетия) и король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Москву за несколько дней до праздника. Посетит Москву в составе правительственной делегации и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Чье участие под вопросом

Из-за закрытости официальных списков подтверждение прибытия ряда высокопоставленных лиц получено не было. Так, например, участие лидера КНР Си Цзиньпина все еще не подтверждено, что является отходом от традиции прошлых лет.

Не подтвердилось и присутствие премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, что связано в том числе с недавней сменой власти в стране.

Кто не приедет на парад Победы

Многие известные мировые лидеры, включая ближайших партнеров, оказались в числе отказавшихся. В 2026 году в Москву не приедут президенты Сербии (Александр Вучич), Турции (Реджеп Эрдоган), а также Бразилии, Индии и Кубы. Несмотря на тесное сотрудничество РФ по многим вопросам, эти лидеры проигнорировали торжества в 2026 году, хотя ранее их имена фигурировали в предварительных списках приглашенных. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что не примет участия в параде Победы 9 мая в Москве из-за участия в предвыборной гонке.

В это же время парад в очередной раз проигнорировали США, Великобритания, Германия и страны Балтии.

Читайте также:

Составлен список стран, которые возмущает парад Победы в Москве 9 мая

Названы артисты, которые не хотят быть на параде Победы в Москве

Составлен список российских артистов, которые критикуют 9 Мая