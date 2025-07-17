Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 19:36

Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно

Путин присвоил звание Героя России посмертно советскому командиру Бересту

Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Звания Героя России посмертно удостоился советский командир Алексей Берест, под руководством которого во время штурма Михаил Егоров и Мелитон Кантария выполнили боевую задачу по водружению Знамени Победы на крыше немецкого Рейхстага. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале опубликования правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, разрешающий получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Согласно нему, граждане, постоянно проживающие в указанных республиках, могут подать заявление на выдачу или замену российского паспорта. Правительство РФ должно разработать порядок выдачи и замены документов. Положения не распространяются на граждан, получивших гражданство РФ после 26 августа 2008 года.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
указы
герой России
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил ввести дополнительные меры поддержки для экспортеров ПО из РФ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.