Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно

Звания Героя России посмертно удостоился советский командир Алексей Берест, под руководством которого во время штурма Михаил Егоров и Мелитон Кантария выполнили боевую задачу по водружению Знамени Победы на крыше немецкого Рейхстага. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале опубликования правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, разрешающий получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Согласно нему, граждане, постоянно проживающие в указанных республиках, могут подать заявление на выдачу или замену российского паспорта. Правительство РФ должно разработать порядок выдачи и замены документов. Положения не распространяются на граждан, получивших гражданство РФ после 26 августа 2008 года.