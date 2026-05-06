На фоне подготовки к 81-й годовщине Победы в Москве уехавшие российские артисты продолжают критиковать 9 Мая. Почему звезды-эмигранты выступают против празднования Дня Победы, что они говорят?

Чем возмутились Быков и Гребенщиков

В мае 2026 года писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал сатирическое стихотворение, посвященное предстоящему параду Победы. В нем он иронично высказался о желании Кремля провести торжество на фоне продолжающихся боевых действий. Автор также нелестно отозвался о государственных наградах ветеранов и допустил провокационное упоминание Адольфа Гитлера.

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не раз заявлял о своем нежелании присоединяться к празднованию 9 Мая. Музыкант объяснил, что считает кощунством использование Дня Победы в качестве политического инструмента. По его мнению, подобный подход разобщает людей, тогда как память о войне должна объединять.

Что сказали о РФ Лазарева и Панин

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за несколько дней до 9 мая в очередной раз раскритиковала российское общество. В одном из интервью она обвинила граждан страны в инфантильности, нежелании брать на себя ответственность за свою жизнь и неумении радоваться, объяснив это укоренившейся привычкой выживать, оставшейся с советских времен.

Нелестно высказался о России и переехавший в США актер Алексей Панин. В социальных сетях он назвал празднование Дня Победы пафосом и показухой, а также высказывался против проведения торжеств в Москве. После этого Панин заявил, что не считает себя русским и не хочет иметь ничего общего с земляками. Впоследствии актер удалил свои аккаунты в соцсетях и перестал выходить на связь.

Как высказались о 9 Мая Макаревич и Назаров

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) неоднократно высказывался о неуместности использования военной символики в политических целях. По его мнению, парады Победы все больше напоминают демонстрацию силы, а не день памяти о погибших. Музыкант назвал празднование 9 Мая показной милитаристской риторикой, которая, по его словам, искажает подлинную память о войне. В своих последних заявлениях он пообещал однажды выступить с концертом в Киеве.

Народный артист РФ Дмитрий Назаров, ныне проживающий во Франции, назвал торжества в Москве бессмысленным спектаклем бессилия. Актер выступил с критикой милитаризации праздника, предлагая перенаправлять бюджет на реальную помощь ветеранам. Он пояснил, что выступает не против самого праздника 9 Мая, а против официоза и демонстрации военной техники.

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) тоже воспринимает День Победы как день скорби. В одном из интервью он назвал парады и шествия показухой и посоветовал посвящать 9 Мая памяти погибших, а не бравурным демонстрациям. Он также допустил возможность своего участия в конфликте на стороне Украины и опубликовал провокационное стихотворение от имени ветерана, в котором тот просит «быть забытым», что вызвало широкий общественный резонанс и осуждение.

