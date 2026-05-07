Появились новые данные о пострадавших после падения БПЛА на крышу во Ржеве Никто не обратился за медпомощью во Ржеве после атаки БПЛА ВСУ

Ни одного обращения за медицинской помощью после падения беспилотника на крышу пятиэтажного дома во Ржеве Тверской области на данный момент не зафиксировано, сообщил глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов. Согласно сообщению пресс-службе администрации субъекта, 7 мая беспилотник упал на крышу жилого дома № 41 на улице Предтеченской. В результате происшествия была повреждена кровля здания, частично выбиты окна в этом и двух соседних домах.

Жертв нет. Это самое главное. За медицинской помощью к настоящему моменту также самостоятельно никто не обратился. С ветеранами, беременными девушками, людьми с ограниченными возможностями здоровья медики и социальная служба на связи, — заявил Крылов.

Специалисты проводят обследование крыши и оценивают состояние плит после повреждений. Одновременно начались замеры оконных блоков — все поврежденные конструкции планируется оперативно заменить. Также во дворе организован оперативный штаб, размещенный в белом микроавтобусе, где жители могут получить необходимую информацию и оставить обращения.

Ранее глава региона Виталий Королев заявил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 7 мая отразили атаку украинских беспилотников во Ржеве Тверской области. По его словам, в результате падения обломков были повреждены три пятиэтажных жилых дома. На месте происшествия аварийные службы приступили к устранению последствий.