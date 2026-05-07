Диетолог раскрыл, сколько яблок можно съесть за раз без вреда здоровью

Диетолог раскрыл, сколько яблок можно съесть за раз без вреда здоровью Диетолог Поляков: взрослому человеку за раз достаточно съесть до двух яблок

Взрослому здоровому человеку за один раз достаточно съесть до двух яблок, заявил aif.ru эндокринолог и диетолог Антон Поляков. Он предупредил, что людям с проблемами ЖКТ лучше вовсе ограничить употребление этого фрукта.

Одно или два яблока за прием пищи еще никому вреда не приносили. Столько примерно и можно съесть. Вред в данном случае может быть, например, если яблоки плохого качества, если они напитаны нитратами. Такие яблоки, конечно, чем меньше съесть, тем лучше, — высказался Поляков.

Он добавил, что особую осторожность при употреблении этого фрукта нужно проявлять людям, склонным к аллергии. В остальных случаях врач посоветовал есть яблоки исходя из потребностей организма.

Ранее диетолог Максим Шилов заявил, что на самом деле кунжут, хотя и содержит обилие кальция, на практике не сможет насытить организм ценным элементом. Дело в том, что данный продукт имеет крайне низкую биодоступность этого макроэлемента.