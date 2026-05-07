В России пожаловались на работу популярной нейросети

В работе китайской нейросети DeepSeek произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. За последний час зафиксирована 571 жалоба.

Больше всего проблем в работе нейросети наблюдается в Санкт-Петербурге (4%), Москве (3%), Новосибирской (3%), Нижегородской (3%) и Московской (3%) областях. Жалобы в основном связаны с загрузкой сайта и оповещениями.

Ранее в работе одного из крупнейших российских банков ВТБ были зафиксированы серьезные технические сбои, на которые массово жаловались пользователи по всей стране. За час поступило 104 жалобы, а суточное число обращений достигло 264. Больше всего недовольных среди пользователей в Москве — 30%, а также в Санкт-Петербурге — 22%.

До этого мониторинговый портал «Сбой.рф» зафиксировал массовые жалобы на работу сотового оператора МТС. Только за 15 минут пользователи оставили 75 обращений. Общее количество жалоб на МТС за 4 мая достигло 170, тогда как накануне их было 121. Наибольшее число обращений поступило из Москвы (22%). Также сбои фиксировали в Свердловской и Челябинской областях (по 10%), Санкт-Петербурге (9%) и Приморском крае (6%).